DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı
İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Tansu Çiller parti kuruyor' iddiası
'Bugün Türkiye ekonomisin girdiği çıkmazın baş mimarı Babacan'dır'
Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?
Gönül Dağı 50.bölüm full izle | Gönül Dağı yeni bölüm tek parça
Sefa Doğanay kimdir kaç yaşında? Sefa Doğanay hayatı ve kariyeri...
Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı
Okullarda tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
ABD'den çarpıcı tespit: Kiev hükümeti iki gün içinde düşer
Eda Sakız kimdir? Eda Sakız kaç yaşında? Eda Sakız şarkı sözleri
Barış buluşması kana bulandı: 2 ölü, 6 yaralı
Taladro kimdir? Taladro şarkı sözleri
Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
Kraliçe Elizabeth tahtının varisini açıkladı

TIMETURK / DÜNYA / İçme suyuna jet yakıtı sızdı: Binlerce kişi hastanelik oldu

İçme suyuna jet yakıtı sızdı: Binlerce kişi hastanelik oldu

ABD'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karıştı.

3 Saat Önce
2022-02-06 07:37:53
İçme suyuna jet yakıtı sızdı: Binlerce kişi hastanelik oldu

ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.

Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş