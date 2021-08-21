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TIMETURK / DÜNYA / İbrahim Kalın'dan ''Kabil'' tişörtlerine tepki

İbrahim Kalın'dan ''Kabil'' tişörtlerine tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 Afgan'ın, C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşme anının yer aldığı tişörtleri 'Kabil Atlama Kulübü' ifadeleriyle satışa sunulmasına tepki gösterdi.

10 Dakika Önce
2021-08-21 12:36:14
İbrahim Kalın'dan ''Kabil'' tişörtlerine tepki

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Önce kötü bir espiri sanmıştım. Doğruymuş. Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... işte modern barbarlık" diye yazdı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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