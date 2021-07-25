DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Daikin Avrupa'daki ikinci büyük VRV üreticisi olacak
Aras Kargo'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti
Bayramlaşmanın dijital adresi BiP
Trump'tan sitem: Onu ben durdurdum, Biden ise onay verdi
Çukur 131. bölüm izle. Çukur final bölümü tek parça HD izle
Yürüteçle yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi çaldılar
'Bir günde yedi final hakkı elde ettik'
Osman Öcalan felç geçirdi
İskoçyalı aktör, Fethiye'de yaşamını yitirdi
Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
'Birileri dünyayı parmağında oynatıyor'
Milyonları ilgilendiriyor; çalışmadan emeklilik hakkı
Donald Trump fanlarının kripto parası MagaCoin Hack’lendi
Canlı yayında Kuvâ-yi Milliye kavgası
Şile'de denize girmek bugün de yasaklandı

TIMETURK / DÜNYA / Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 İHA imha edildi

Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 İHA imha edildi

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait balistik füze ve bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 Saat Önce
2021-07-25 08:23:02
Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 İHA imha edildi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait balistik füze ve bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü 3 İHA ve balistik füze gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların ve füzenin, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş