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Husilerin S. Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi
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TIMETURK / DÜNYA / Husilerin S. Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi

Husilerin S. Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

50 Dakika Önce
2022-01-02 10:31:36
Husilerin S. Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'ların imha edildiği aktarılan açıklamada, "tehdit kaynaklarının bombalanacağı, Husilerin saldırılarına müsamaha gösterilmeyeceği" kaydedildi.

Sana'da İHA'lar için kullanılan depolar vuruldu

Öte yandan Arap koalisyonundan yapılan bir başka açıklamada, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Sana'da Husiler tarafından fırlatma rampaları ve İHA için kullanılan 4 deponun hedef alınarak, imha edildiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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