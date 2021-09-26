Husiler Yemen'de törene saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde bir töreni hedef aldığı saldırıda 5 sivilin öldüğünü, 3'ü gazeteci 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani söz konusu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Husi milislerin, Yemen'de 26 Eylül 1962 devriminin 59'uncu yıl dönümü münasebetiyle Hacce iline bağlı Midi kentinde düzenlenen töreni İran yapımı balistik füze ile hedef aldığını söyledi.

Yemenli Bakan, söz konusu saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3'ü gazeteci 17 kişinin yaralandığını aktardı.

İryani, kutlamayı hedef alan bu terör saldırısının, Husi milislerin devrime ve cumhuriyete karşı gizli nefretini teyit ettiğini ve uluslararası yasaların açık şekilde ihlal edilmesine niyetli olduğuna işaret ettiğini aktardı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler ve ABD temsilcilerini, Husi milislerinin sivilleri kasten öldürmesini kınamaya; sorumluların savaş suçundan yargılanması için meselenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmasına çağırdı.

Yemenli Bakan söz konusu saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de 26 Eylül devrimi, Mütevekkili Krallığı'na karşı 1962 yılında başladı. 1962-1970 yılları arasında Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.