Husiler, Yemen'de 9 kişiyi idam etti

Yemen'de Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ı öldürmekle suçlanan 9 kişi hakkında verilen idam cezasının infaz edildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Samad'ın Yemen hükümetini destekleyen koalisyon güçlerinin Nisan 2020'de Hudeyde kentinde hava saldırısında ölümünün ardından yaşanan gelişmelere yer verildi.

Haberde, Husilere bağlı sözde savcılığının, Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı koalisyon güçlerine bağlı bir hücrenin üyesi olmak ve Sammad'a yönelik suikasta karışmakla suçlanan 9 kişiyi kurşuna dizerek idam ettiği kaydedildi.

"BİRİ REŞİT OLMAYAN 9 KİŞİ İNFAZ EDİLDİ"

Michigan merkezli bir sivil toplum örgütü olan Amerikan Adalet Merkezi Başkanı Abdurrahman Berman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin batısındaki Tihame sakinlerinden biri reşit olmayan 9 kişiyi infaz ettiğini kaydetti.

Berman, Husileri, tutuklulara "işkence yapmak ve zorla kaybetmek, en temel yasal ve insani haklarını engellemek, en düşük adil yargılanma standartlarından yoksun ve göstermelik olarak yapılan bir yargılamanın ardından infaz etmekle" suçladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-İryani, Husilerin, 9 kişi hakkındaki idam kararını açıklamasının ardından yaptığı açıklamasında, infazın durdurulması adına Husilere baskı yapılması için Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası camiaya çağrıda bulunmuştu.

İryani, Husi milislerin, düzmece suçlamalarla ve şekli bir yargılamaya tabi tutulduktan sonra Hudeyde sakinlerinden 9 kişiyi infaz ederek, toplu sivil katliamları başlatacağı konusunda uyarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.