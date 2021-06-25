Husiler: Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü vurduk

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'ne sabah saatlerinde saldırı düzenlediklerini belirtti. Seri, 'hedefin tam isabetle vurulduğunu ve saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştirildiğini' ifade etti.