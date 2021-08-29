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Husiler, askeri üsse saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetinde bulunan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne Husiler tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-08-29 13:59:45
Husiler, askeri üsse saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü'ne füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Yemenli bir askeri kaynak, saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralılar Lahij'deki İbn Haldun Hastanesi'ne kaldırılırken, Husilerden şu ana kadar saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de bulunduğu Al-Anad Askeri Hava Üssü, ülkedeki en büyük askeri üs olarak biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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