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Husiler 12 Yemen askerini öldürdü

Yemen'in Şebve ilinde Husilerin balistik füze ile düzenlediği saldırıda 12 Yemen askeri hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

2 Saat Önce
2022-01-05 21:41:05
Husiler 12 Yemen askerini öldürdü

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Şebve'nin Asilan ilçesindeki bir yetkilinin evinde toplantı yapan Yemen ordusu komutanları Husiler tarafından balistik füze ile hedef alındı.

Saldırıda, toplantıyı koruyan askerlerden 12'si hayatını kaybederken, komutanlardan ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynaklar toplantıda, Atek Cephesi Komutanı Aziz el-Atiki, İkinci Amalika (Devler) Tugayı Komutanı Hamdi Şukri, 163. Piyade Tugayı Komutanı Salih el-Harisi ve Bayhan Cephesi Komutanı Mubarek el-Harisi'nin olduğunu aktardı.

Olayla ilgili Yemen hükümetinden ya da Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Nukub ilçesinden sonra, Asilan ile Bayhan ilçeleri arasındaki 163. Tugayı kampında kontrolün sağlandığı duyurulmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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