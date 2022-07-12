Hunter Biden kimdir? ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu kim? Hunter Biden olayı nedir? ABD Başkanı Joe Biden'ın oğluna ait olduğu iddia edilen bir telefon hacklendi ve veriler internete sızdı. Sızdırılan görüntülerde yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafların, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmalarının da yer aldığı iddia edildi. Ancak iddialar henüz 'doğrulanmamış sızıntı' olarak değerlendiriliyor.

Hunter Biden kimdir? ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu kim? Hunter Biden olayı nedir? ABD Başkanı Joe Biden'ın oğluna ait olduğu iddia edilen bir telefon hacklendi ve veriler internete sızdı. Sızdırılan görüntülerde yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafların, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmalarının da yer aldığı iddia edildi. Ancak iddialar henüz "doğrulanmamış sızıntı" olarak değerlendiriliyor.

ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan "4chan" adlı internet sitesinin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti.

Hunter Biden kimdir?

Hunter Biden 4 Şubat 1970 yılında dünyaya geldi. 53 yaşında olan Hunter Biden ABD Başkanı Joe Biden ve ilk karısı Neilia Hunter Biden'ın ikinci oğludur. Hunter Biden Amerikalı bir avukat.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu olan Hunter Biden'ın iPhone ve iPad'inin hacklandiği ve bilgilerin sızdırıldığı iddia edildi.

Kullanıcılar, Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen içerisinde yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafların, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmalarının da yer aldığı görüntüleri internette paylaştı.

Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

Biden, Ukrayna'nın en büyük özel doğal gaz üreticilerinden biri olan Burisma Holdings'in 2014 yılından görev süresi sona eren Nisan 2019'a kadar yönetim kurulunda görev yaptı. Biden ve babası Joe Biden, 2019'un ilk aylarından beri desteklenmeyen iddialara konu oldu.

Ekim 2020'de New York Post, bir zamanlar Hunter Biden'a ait olduğu bildirilen bir dizüstü bilgisayar hakkında bir makale yayınladı. Dizüstü bilgisayar yaklaşık 129.000 e-posta ve diğer materyalleri içeriyordu, ancak güvenlik zinciri olmaması nedeniyle orijinalliği sorgulandı. Mart 2022'de bildirilen bir analiz, dizüstü bilgisayarda bulunan binlerce e-postanın gerçekliğini doğruladı.