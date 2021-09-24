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TIMETURK / DÜNYA / Huawei yöneticisi Vancou ABD ile anlaştı

Huawei yöneticisi Vancou ABD ile anlaştı

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle daha önce Kanada’da tutuklanan Vancou'nun, anlaşma kapsamında bazı suçlamaları kabul etmesiyle ülkeden ayrılmasına izin verilecek.

3 Saat Önce
2021-09-24 21:56:46
Huawei yöneticisi Vancou ABD ile anlaştı

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Mıng aleyhindeki suçlamaların bugün Brooklyn Federal Mahkemesinde görüşüleceği aktarıldı.

Mıng'ın Çin'e dönmesine izin verecek anlaşmanın bir parçası olarak bazı suçlamaları kabul etmesinin beklendiği belirtilen haberlerde, anlaşmanın ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlığın çözümünün yanı sıra Mıng'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra Çin'de tutuklanan iki Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in serbest bırakılmasının da önünü açabileceği ifade edildi.

Huawei krizi

Huawei Mali İşler Direktörü Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019'da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.

Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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