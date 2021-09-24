Huawei yöneticisi Vancou ABD ile anlaştı

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle daha önce Kanada’da tutuklanan Vancou'nun, anlaşma kapsamında bazı suçlamaları kabul etmesiyle ülkeden ayrılmasına izin verilecek.