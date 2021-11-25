Horoz yılanı görünce arazi oluyor, cesur tavuk ise yavrularını yılana kaptırmıyor

Nerede çekildiği bilgisi bulunmayan videoda anne tavuk, civcivler ve birkaç tane ördek yavrusunun bulunduğu yere giren kobra yılanıyla ölüm kalım savaşı veriyor. Horoz arazi olurken, yılan anne tavuğun cesur direnişinin ardından yuvayı terk etmek zorunda kalıyor.

Sosyal medyada viral olan bir videoda, anne tavuk ile kobra yılanı arasındaki mücadele nefes kesti. Horozun yuvadan kaçtığı görülürken, anne tavuğun ölümü gözen alarak yavrularını koruması dikkat çekti. Onlar kameraya yansıdı.

Videoda, civcivlere saldırmaya çalışan bir yılan yer alırken, diğer tarafta ise horoz ve tavuk yer aldı. Horoz, yılan saldırısı karşısında anında yuvayı terk ederken, anne tavuğun ölüm pahasısına karşı yılana diklenmesi dikkat çekti.

Videonun devamında anne tavuğun, yılana karşı zafer kazandığı ve yavrularını korumayı başardığı görülüyor.

Bir süre saldırma girişiminde bulunan yılan, anne tavuğun cesur direnişinin ardından yuvayı terk etmek zorunda kalıyor.

Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.