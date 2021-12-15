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Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: Onlarca kişi içerde mahsur kaldı

TIMETURK / DÜNYA / Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: Onlarca kişi içerde mahsur kaldı

Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: Onlarca kişi içerde mahsur kaldı

Hong Kong'un Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan yangında 160 kişinin mahsur kaldığı, şimdiye dek en az 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

1 Saat Önce
2021-12-15 09:44:28
Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: Onlarca kişi içerde mahsur kaldı

Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan yangında onlarca kişi mahsur kaldı.

Yangın ilk olarak saat yerel saatle 12:37'de bildirildi ve yaklaşık yarım saat sonra üçüncü seviyeye yükseltildi. Şehirdeki yangınların şiddeti birden beşe kadar derecelendiriliyor.

Alışveriş merkezi ve ofis kulesi kompleksi olarak faaliyet gösteren binada 160 kişinin mahsur olduğu açıklandı. 60 kişinin 5. katta, 100'den fazla kişinin ise 39. katta mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Saat 13.30'da itfaiye ekiplerinin binanın alt katındaki platformda mahsur kalan insanları kurtarmak için uzatılabilir bir merdiven kullandıkları görüldü.

Bir polis sözcüsü, yangınla ilgili çok sayıda telefon aldıklarını ve binanın arka merdivenlerinin yoğun dumanla dolduğunu bildirdi.

İlk bilgilere göre 100'den fazla kişi, binanın beşinci kattaki açık hava alanına tahliye edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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