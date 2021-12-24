Hong Kong'daki üniversitelerde 1989 Tiananmen katliamını simgeleyen heykeller kaldırıldı

Hong Kong'daki üniversiteler 1989 Tiananmen Meydanı protestolarında hayatını kaybedenlerin anısına dikilen heykelleri birer birer kaldırıyor.

Hong Kong Çin Üniversitesi, kampüsün meydanında bulunan 6 buçuk metre yüksekliğindeki bronz "Demokrasinin Tanrıçası" heykelini izinsiz olduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Kaldırılan heykel, 1989'da Tiananmen Meydanı'naki gösteriler sırasında Çin Komünist Partisi'nin yönetimi altında özgürlük ve demokrasi arayışını sembolize etmek üzere öğrenciler tarafından dikilen 10 metrelik beyaz alçı ve köpükten yapılma "Demokrasinin Tanrıçası" olarak adlandırılan heykel model alınarak yapılmıştı.

Lingnan Üniversitesi ise 1989 Tiananmen Meydanı'ndaki protestolarda "tank adam" olarak bilinen protestocunun tek başına Çin ordusunun tanklarının karşısında durduğu ancak vurularak öldürüldüğü sahneyi canlandıran alçak rölyef eseri kaldırdı.

İngilizce yayın yapan Hong Kong Özgür Basın gazetesinin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre Lingnan Üniversitesi sözcüsü yakın zamanda kampüste üniversite toplumuna güvenlik riski oluşturacak nesnelerin gözden geçirilip değerlendirildiği belirtilerek üniversitenin menfaati için söz konusu nesnelerin temizlendiği, kaldırıldığı ve uygun şekilde depolandığını duyurdu.

Heykeli ve rölyefi yapan sanatçı Chen Weiming eserleri kaldırılırken bir hasar oluştuğunun tespit edilmesi halinde üniversiteleri mahkemeye vereceğini açıkladı.

Hong Kong Üniversitesi'nde yer alan "Utanç Heykeli' de hafta içinde demonte edilerek kaldırılmıştı. Danimarkalı heykeltraş Jens Galschioet'in eseri olan sekiz metre yüksekliğindeki kırmızı renkli "Utanç Heykeli" de 1989 Tiananmen Meydanı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasını sembolize ediyordu.

Hong Kong Üniversitesi'nde sergilenen Utanç Heykeli

Bu eserlerin kaldırılmasıyla ülkede Tiananmen protestolarını anımsatan başka bir eserin kalmadığı tahmin ediliyor.

1987'de İngiliz egemenliğinden Çin yönetimine devredilen Hong Kong'da "tek devlet, iki sistem" modeliyle özerklik ve özgürlüklerin korunacağı sözü verilmişti.

Özgürlüklerin kısıtlandığına dair endişelerin 2019-2020 yıllarında yoğun şekilde protesto edilmesini güvenlik tehlikesi olarak değerlendiren Pekin yönetimi Haziran 2020'de hukuk ve istikrarı korumak adına Ulusal Güvenlik Yasası'nı yürürlüğe soktu. Yasa gereğince o tarihten bu yana sivil toplum eylemleri bastırıldı, demokrasi yanlıları hapse atıldı ve temel özgürlükler kısıtlandı.

Tiananmen'de ne olmuştu

Çin Halk Cumhuriyeti'nde daha fazla demokrasi için ülkenin başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda toplanan binlerce göstericiye 1989'da set şekilde müdahale edildi.

Çinli yetkililer öncülüğünü üniversiteli gençlerin yaptığı göstericileri dağıtmak için Tiananmen'e 4 Haziran tarihinde birçok tankla birlikte yaklaşık 200 bin asker gönderdi.

Yaşanan olayda binlerce kişi katledilse de 5 Haziran'da tankların önünde tek başına dikilen bir Çinli'nin fotoğrafı özgürlük ve direniş ikonu olarak ölümsüzlüğünü koruyor.

Çin resmi kaynakları çıkan olaylarda yaklaşık 300 kişinin öldüğünü belirtiyor, ancak bu sayı bağımsız kaynaklarda 3 bine kadar yükseliyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.