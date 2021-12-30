Hong Kong'da 200 polisle haber sitesi baskını

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Özel İdari Bölgesi Hong Kong’da Stand News adlı haber sitesinin ofislerine 200’den fazla polisle baskın yapıldı.

‘Kışkırtıcı yayımlar paylaşmakla' suçlanan medya kuruluşunda yönetici ve editörler dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Bağımsız medya kuruluşu Hong Kong Free Press'in haberinde, 200'den fazla polisin haber sitesi Stand News'in ofisine baskın düzenlediği ifade edildi. Stand News'in ‘kışkırtıcı yayımlar paylaşmakla' suçlandığı belirtilirken, medya kuruluşunun şef editörü Patrick Lam, eski genel yayın yönetmeni Chung Pui-kuen, Bilim kategorisi direktörü ve eski şef editör Chow Tat-chi'nin gözaltına alındığı aktarıldı. Haberde, Lam'in görevden alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan diğer üç ismin ise yönetim kurulunda yer alan müzisyen Denise Ho, avukat Margaret Ng ve eski yönetim kurulu üyesi Christine Fang olduğu belirtildi.

HONG KONG GAZETECİLER DERNEĞİ: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Hong Kong Gazeteciler Derneği (HKJA), polis baskınına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Polis, bu sabah erken saatlerde (29 Aralık) Stand News'in altı personelini ‘kışkırtıcı yayınlar yapmak' suçlamasıyla gözaltına aldı. Şu anda Stand News ofislerini arıyor. Hong Kong Gazeteciler Derneği (HKJA), polisin bir yıl içinde üst düzey medya mensuplarını defalarca gözaltın alması ve haber kuruluşlarının ofislerini aramasından derin endişe duyuyor. HKJA hükümeti basın özgürlüğünü korumaya çağırıyor.” DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.