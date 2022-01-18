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TIMETURK / DÜNYA / Hong Kong'da 2 bin hamster itlaf edilecek

Hong Kong'da 2 bin hamster itlaf edilecek

Hong Kong'da 'koronavirüsü yaydıkları' gerekçesiyle 2 bin hamsterın itlaf edileceği belirtilirken, vatandaşlara evcil hayvanlarını öpmemeleri uyarısı yapıldı.

2 Saat Önce
2022-01-18 16:12:52
Hong Kong'da 2 bin hamster itlaf edilecek

Hong Kong'da bir petshoptan alışveriş yapan çok sayıda kişide Kovid-19'un Delta varyantına rastlanması üzerine dükkandaki hamsterlara PCR testi yapıldı. 11 hamsterın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine Hong Kong yönetimi, bölgedeki 2 bin civarında hamsterın itlafı yönünde karar aldı. Öte yandan, vatandaşlara evcil hayvanlarıyla temas kurmamaları uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Sophia Chan, düzenlediği basın toplantısında, evcil hayvanların hastalığı insanlara geçirebileceğine dair bilimsel kanıtın bulunmadığını ancak kemirgenlerinin ithalatını ve satışını yasaklamak için yine de tedbirli davranacaklarını vurguladı.

'HAYVAN SAHİPLERİ ÖNLEM ALMALI'

Tarım, Balıkçılık ve Koruma Departmanı Direktörü Leung Siu-fai Leung, gazetecilere verdiği demeçte, "Evcil hayvan sahipleri, hayvanlara dokunduktan sonra yiyeceklerine veya diğer eşyalarına dokunmak ve hayvanları öpmekten kaçınmak da dahil olmak üzere birtakım hijyen önlemleri almalı" dedi.

Leung, "Hamster yetiştiren vatandaşlar hayvanlarını evlerinde tutsunlar, dışarı çıkarmasınlar" diyerek uyarıda bulundu.

Tavşanlar ve çinçillalar da dahil olmak üzere hayvanlardan yüzlerce örnek toplandığı, ancak şimdiye kadar sadece hamsterların testinin pozitif çıktığı bildirildi.

34 evcil hayvan dükkanında ve depolama tesisinde yaklaşık 2 bin hamsterın 'insanca' bir şekilde öldürüleceğini söyleyen Leung, 22 Aralık 2021'den sonra hamster satın alan herkesin bu hayvanları itlaf için yetkililere teslim etmesi ve sokaklarda bırakmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ülkede ayrıca hamster kaynaklı Kovid-19 soruları için bir yardım hattı kurulması kararı da alındı.

'ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Chan, "Dikkatli olmak adına, göz ardı edemeyeceğimiz herhangi bir bulaşma olasılığına karşı önleyici tedbirler alacağız" ifadesini kullandı.

Yerel bulaşma olmadan 3 ay sonra, Hong Kong'da bu yıl onlarca yeni koronavirüs vakası görüldü. Yeni vakalardan sonra seyahatler de birçok sosyal aktiviteye kısıtlamalar getirildi. .

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