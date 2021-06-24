Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu.