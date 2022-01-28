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TIMETURK / DÜNYA / Honduras'ın ilk kadın Lideri'nden 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü

Honduras'ın ilk kadın Lideri'nden 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 28 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Xiomara Castro yemin ederek görevine başladı.

2 Saat Önce
2022-01-28 10:47:03
Honduras'ın ilk kadın Lideri'nden 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü
Orta Amerika ülkesi Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı seçilen Castro, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesiyle başkent Tegucigalpa'daki Ulusal Stadyumda, yaklaşık 29 bin destekçisinin önünde yemin etti.
Castro, konuşmasında 1 milyon yoksul aileye bedava elektrik sözü vererek,"Cumhuriyete sadık kalacağıma, yasalara uyacağıma ve uygulayacağıma söz veriyorum" ifadesini kullandı.
Yoksulluk, göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı veren Castro, eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdamın ilerletilmesi için çabalayacaklarını söyledi.
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Castro, Honduras'ın kuruluşundan bu yana ilk kez kadın bir devlet başkanının bu görevi üstleneceğini vurgulayarak, "Bağımsızlığımızın ilanından beri 200 yıl geçti. Zincirleri kırıyoruz, gelenekleri kırıyoruz. Bu tarihi gerçek, ancak halkın çoğunluğunun görüşünden kaynaklanabilir. Honduras halkına, bu onur ve güven için teşekkür ederiz" dedi.
Yemin törenine, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İspanya Kralı 6. Felipe, Arjantin Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales olmak üzere çok sayıda diplomatik temsilci katıldı.
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Eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi olup sağ partinin 12 yıllık iktidarına son veren Castro, oyların yüzde 51.12'sini alarak iktidardaki Honduras Ulusal Partisi'ni geride bırakmıştı.
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