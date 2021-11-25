Hollywood yıldızları sıcak parayı görünce Cemal Kaşıkçı cinayetini unuttu, Suudi Arabistan'a yakınlaştı

Hollywood'un ünlü sanatçıları, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle birlikte ilişkileri askıya aldığı, etkinlikleri iptal ettiği Suudi Arabistan'a, cinayetten üç yıl sonra yeniden yakınlaştı. Justin Bieber, Jason Derulo ve A$AP Rocky gibi ünlü yıldızların, ülkede düzenlenecek etkinlikte sahne alacak olması uluslararası tepkilere yol açıyor.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkesinde değişim için adımlar atma planı dahilinde eğlence sektörünün pazar payını genişleterek, 500 milyar dolarlık Kamu Yatırım Fonu sağladı.

Hollywood'un güçlü isimleri de bu pazardan pay almak için Nisan 2018'de Suudi Arabistan'da bazı etkinlikler düzenlemek üzere anlaşmıştı.

Amerikan Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün üzerinden altı ay geçtikten sonra, bütün bulgular, cinayetin Salman'ın bilgisi dahilinde işlendiğini gösterince, Hollywood, Arabistan ile işbirliğini askıya aldı.

Ancak Amerikalı eğlence dünyası aktörleri, Suudi Arabistan'dan gelecek sıcak paraya yeniden kucak açıyor.

Üç yıl önceki anlaşmalar dahilinde 3-5 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan, ünlü şarkıcı Justin Bieber (27), oyuncu Anthony Mackie (43) ve film yönetmeni Joe Wright (49) gibi önemli isimlerin yer alacağı Kızıldeniz Festivali'ni düzenleyecek.

11 günlük festivalde konserlerin yanı sıra The Lost Daughter, Belfast, Universal Sing 2 filmleri gösterilecek.

Konuk listesi henüz onaylanmasa da, Haley Bennett‘in de etkinliğe katılması bekleniyor.

5 Aralık'taki Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'te Justin Bieber, Jason Derulo ve A$AP Rocky'nin sahne alması planlanıyor.

Festivalde Maskoon filmi gösterilecek olan Dubai merkezli yapımcı Carla DiBello, “Bunun bir tür dönüm noktası olacağını düşünüyorum” dedi. DiBello gerilim filmini hem Suudi Arabistan'dan hem de ABD'den bir ekiple Cidde'de çekti.

KAÇIKÇI'NIN NİŞANLISI: KONSERİ İPTAL ET!

Öte yandan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'da konser verecek olan şarkıcı Justin Bieber'a "Konserini iptal et" çağrısında bulunmuştu.

Cengiz, Washington Post gazetesinde yazdığı açık mektupta, "Belki duymuşsunuzdur. Acımasız cinayet tüm dünyada manşetlere taşındı ve o günden beri ben dahil birçok insan hakları örgütü ve savunucusu adalet ve hesap sorulmasını istiyor" sözleriyle Bieber'a seslenmişti.

Justin Bieber'a 5 Aralık'ta Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesi çağrısı yapan Cengiz, konserin iptal edilmesinin muhalif sesleri öldüren bir rejime güçlü bir mesaj göndereceğini vurgulamıştı.

Bieber'a "Adalet" ve "Özgürlük" adını verdiği iki albümünü hatırlatan ve Suudi Arabistan'ın her ikisine de ihtiyaç duyduğunu belirten Cengiz, Bieber'dan Kaşıkçı'nın katilleri için konser vermemesini istemişti.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.