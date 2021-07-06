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Hollandalı gazeteci sokak ortasında vuruldu

Hollanda'da da ünlü polis muhabiri Peter R. de Vries katıldığı bir canlı yayın programı sonrasında sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı Hollanda polisi tarafından da doğrulandı.

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06.07.2021 22:36:31
Hollandalı gazeteci sokak ortasında vuruldu

Hollanda akşam saatlerinde gelen haberle sarsıldı. Ülkede ünlü polis ve adliye muhabiri olarak tanınan Peter R. de Vries katıldığı bir TV programı sonrası saldırıya uğradı. Sosyal medyada yayılan haber Hollanda yerel polis kaynakları tarafından da teyit edildi.

64 yaşındaki Peter R. de Vries, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırgan ise her yerde aranıyor.

 

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Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre saldırgan, talihsiz gazeteciye 5 el ateş etti. Kafasına kurşun isabet eden de Vries'in sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olayı gören çevre sakinleri saldırganın ince vücutlu olduğunu, askeri kamufulaj desenli bir ceket giydiğini ve açık renkli şapka taktığını emniyet yetkililerine aktardı.

Talihsiz gazeteci ülkedeki pek çok büyük suçluyu takip ettiği ve bazı bilgi-belgeleri de polisle paylaştığı biliniyordu. Bu nedenli

de Vries suç örgütlerinin ölüm listesinde bulunuyordu.

Son olarak Nabil B. Davasının da yakın tanığı olan Peter R. de Vries koruma altında tutuluyordu.

Hollanda basınında dillendirilen bir başka iddia ise Peter R. de Vries'in, Marengo davasının baş sanığı Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde olduğu iddiası.

Ridouan Taghi daha önce bir avukatı vurdurduğu iddiası da ülke basınında oldukça geniş yer bulmuştu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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