Hollandalı çiftçiler, polise saman ve gübre sıktı

Hollanda hükümetinin 'Nitrojen ve azot doğaya zarar veriyor, inek çiftliklerini kapatacağız” açıklamalarının ardından çiftçiler ayaklandı. Bugün karşı karşıya gelen polisler ve çiftçiler arasında çatışmalar çıktı. Çiftçiler, Hollanda polisine gübre ve saman sıktı.

Hollanda hükümetinin "Nitrojen ve azot doğaya zarar veriyor, inek çiftliklerini kapatacağız” açıklamasıyla çiftçiler eylemlere başlamıştı. Hollanda'da yaklaşık bir aydır birçok markette raflar boş kaldı. Çiftçiler, "çiftlikleri kapatmayın, biz üreticiyiz. Yemek üretiyoruz, atık üretmiyoruz” diye hükümete tepki gösteriyor.

Oda TV'nin haberine göre; 45 gündür devam eden gösterilere, Hollanda hükümeti sert polis müdahalesi ile cevap verdi.

Cop ve tazyikli su ile darp edilen çiftçilerin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Çiftçiler ise tarım araçları ile Hollanda polisinin üstüne gübre ve saman sıktılar. .