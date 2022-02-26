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Hollanda, Ukrayna'ya 50 tanksavar gönderecek

Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderme kararı aldı.

1 Saat Önce
2022-02-26 23:40:27
Hollanda, Ukrayna'ya 50 tanksavar gönderecek

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ek askeri malzeme desteğinde bulunulacağı duyuruldu.

Bu kapsamda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderileceği, ayrıca Almanya ile Slovakya'ya bir Patriot hava savunma sistemi gönderme olasılığının görüşüldüğü ifade edildi.

Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edileceği duyurulmuştu.

Hollanda hükümeti 18 Şubat'ta da Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi çeşitli askeri malzeme yardımında bulunulacağını açıklamıştı. AA .

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