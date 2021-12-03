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TIMETURK / DÜNYA / Hollanda polisi ile PKK'lılar arasında arbede

Hollanda polisi ile PKK'lılar arasında arbede

Hollanda polisi, Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) binasını basmaya çalışan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı.

3 Saat Önce
2021-12-03 19:31:39
Hollanda polisi ile PKK'lılar arasında arbede

Hollanda polisince yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde kalabalık bir grubun Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü basmaya çalıştığı bildirildi.

 

Türkiye'ye karşı harekete geçilmesini istediği belirtilen terör örgütü yandaşları taşkınlık yaparak OPCW'nin Lahey'deki binasını basmaya çalışınca polisin müdahale ettiği aktarıldı.

 

Hollanda polisi yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

 

Terör yandaşlarının eyleminde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşındı ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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