Hollanda mafyası Prenses Amalia'yı ve Mark Rutte'yi kaçırabilir

Hollanda’da gündem oldukça sarsıcı! Hollanda Başbakanı Rutte ve Prenses Amalia’yı mafya kaçırabilir. İşte detaylar…

De Telegraaf gazetesinde yayımlanan bir haberde, Hollanda istihbaratının Hollanda'nın en büyük mafya gruplarından biri olan, yıllardır polis soruşturmaları ve mahkemeleri devam eden Mocro Maffia'nın Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ve Hollanda Prensesi Amalia'yı kaçırmak veya saldırmak üzere çeşitli planlar yaptığı yönünde istihrabat aldı.

Geçtiğimiz haftalarda alınan istihrabata bağlı olarak Mark Rutte'nin ve Prenses Amalia'nın güvenliği arttırıldı. Prenses Amalia'nın öğrenci evinden güvenlik sebebiyle bir süredir ayrıldığı ve orada kalmadığı belirtildi.

Mocro Maffia'nın lideri olarak mahkeme kayıtlarında adı geçen tutuklu sanık Ridouan Taghi ile 2004 yılında filmyapımcısı Theo van Gogh'un öldürülmesi olayındaki tutuklu suç ortağı Mohammed B ile arasındaki iletişimden şüphelenen yetkililer ikiliyi farklı hapishanelerde tutmaya başladı.

Mohammed B ile Ridouan Taghi birbirlerine yolladıkları mektuplarda sadece Kuran'dan çeşitli ayetler yer almasından şüphelenen yetkililer bu mektuplar arasında kodlanmış gizli mesajlarin yer aldığını belirtti. .