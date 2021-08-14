DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı
Sel felaketinin yaşandığı bazı bölgelerde 48 saatteki yağış miktarı, 1 yıllık toplam yağışın 3'te 2'sini buldu
Üniversite tercihleri için son bir hafta
‘Messi ekonomisi’
Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Taylan Şef Hedefleri Hakkında Konuştu
İklim krizi sigortacılığı da değiştiriyor
Afganistan'da ABD destekli güçler taşlanıyor
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı; Mert Hakan sakatlandı
Lübnan'da enerji ve yakıt krizi nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu
Rusya’da internette en çok hangi yazar aratılıyor?
Amerikan silahlarına Taliban kondu
ABD acele ediyor, kritik evraklar yakılıyor
Sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi

TIMETURK / DÜNYA / Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını eylül sonu itibarıyla tamamen kaldırmayı hedefliyor.

1 Saat Önce
2021-08-14 21:48:34
Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkede aşılama oranının artması sayesinde maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini ve buna ilk olarak üniversitelerden başlanacağını kaydetti.

Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yaptığı ortak basın toplantısında, Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak tamamen kaldırılmasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Toplantıda 1 Kasım'da ülkedeki tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılarak eski normale dönmesinin hedeflendiği bildirildi.

Lise ve yüksek öğretimde tam zamanlı ve sosyal mesafesiz eğitimin 30 Ağustos'tan itibaren deneneceği, sınıflarda ise en fazla 75 öğrencinin bulunabileceği aktarıldı.

Rutte, uzmanların uygun görmesi halinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının 20 Eylül itibarıyla kaldırılabileceğini belirtti.

Toplu taşıma dahil maske kullanımının da bu tarihte tamamen kaldırmasının hedeflendiğini kaydedildi.

20 Eylül'de kaldırılması hedeflenen tedbirler

20 Eylül'den itibaren maske kullanma zorunluluğu ilkokullarda ve toplu taşımada dahil tamamen kaldırılacak.

Sosyal mesafe kuralı uygulanmayacak ve evden çalışma tavsiyesi kaldırılacak.

Mağaza ve dükkanlardaki metrekareye göre müşteri kabul etme kuralı ile kafe ve restoranlardaki saat kısıtlamasına son verilecek.

Öte yandan festivaller 20 Eylül'e kadar yapılmayacak ve diskolar 1 Kasım'a kadar gece yarısından itibaren kapatılmaya devam edecek.

Hükümetin kaldırılacak tedbirlere ilişkin kesin kararını 17 Eylül'de yapacağı basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş