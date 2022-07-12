Hollanda hükümeti Srebrenitsa için özür diledi

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, bugün Bosna Hersek’te yaptığı konuşmasında Srebrenitsa Katliamı için özür diledi. Srebrenitsa’da 27 yıl önce 8.372 Bosnalı sivil sistematik bir şekilde katledilmişti.

Potocari Mezarlığı'nda konuşan bakan, Bosna halkının çektiği acıların geri alınamayacağını, ancak yaşananlarla yüzleşeceklerini söyledi. “Yaşadığınız derin acılar ve kayıplar için her 11 Temmuz'da buradayız ve hep burada olacağız.”

Bakan, uluslararası topluluğun Srebrenitsa halkını korumakta başarısız olduğunu ve bu topluluğun bir parçası olarak Hollanda hükümetinin sorumluluğu kabul ettiğini de belirtti. Geçtiğimiz ay Başbakan Mark Rutte de, Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen Hollanda barış gücü ‘Dutchbat' emeklilerinden, hükümetin o dönemdeki tavrı için özür dilemişti.

Srebrenitsa'da kıyım 11 Temmuz 1995'te başlamış ve 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic emrindeki Sırp askerler tarafından öldürülmesi ile sonuçlanmıştır. Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına ve 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığına rağmen katliam önlenememiştir. Srebrenitsa Katliamı II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olarak görülür. Katliam, Avrupa'da hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşır. .