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TIMETURK / DÜNYA / Hollanda'dan TikTok'a 750 bin avroluk ceza

Hollanda'dan TikTok'a 750 bin avroluk ceza

Hollanda'da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA), sosyal medya uygulaması TikTok'a, 750 bin avro idari para cezası verildiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-07-22 18:37:36
Hollanda'dan TikTok'a 750 bin avroluk ceza

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DPA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, TikTok'un çocuk kullanıcıların verilerini nasıl topladığı, işlediği ve kullandığına ilişkin Felemenkçe'de yeterli bilgilendirmeyi yapmadığı kaydedildi.

İngilizce olarak paylaşılan kişisel veri kullanımına ilişkin metnin, çocuklar için yeterli olmadığı kaydedilen açıklamada, TikTok'a 750 bin avro idari ceza verildiği belirtildi.

Açıklamada, TikTok'un Hollanda'da tescil edilen bir şirketi olmadığı için idari soruşturmanın, İrlanda'daki TikTok iştiraki üzerinden yapıldığı aktarıldı.

KULLANICILARIN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVALARI SÜRÜYOR

Hollanda'da, kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a karşı açılan iki tazminat davası bulunuyor.

Bunlardan ilki Tüketiciler Birliği ve kişisel verilenin korunmasını amaçlayan bir vakıf tarafından ortaklaşa açılmıştı.

Davayı açan kurumlar, TikTok'un 16 yaşından küçük her bir Hollandalı kullanıcıya bin avro tazminat ödemesini talep etmişti.

Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından haziranda Hollanda'da açılan diğer davada ise Avrupa'daki çocuk kullanıcıların veri gizliliğini ihmal ettiği gerekçesiyle TikTok'a 1,4 milyar avroluk dava açıldığı açıklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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