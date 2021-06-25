Hollanda’dan Macaristan’a tepki: AB’de yeriniz yok

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Macaristan’da LGBTQ’lar hakkında okullarda eğitim verilmesini engelleyen yasanın kabul edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Macaristan’ın Avrupa Birliği’nde yeri olmadığını” söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre, AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan ve zirvede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte şöyle konuştu:

"Benim için Macaristan'ın artık AB'de yeri yok ancak mevcut sistemle ne yazık ki bunu kendim yapamam. 26 diğer ülkenin de ‘Ayrılman gerekiyor' demesi lazım. Bu süreç adım adım işlerken o sırada ilgili ülkenin AB değerlerine yeniden adapte olacağını umarsınız."

Rutte, Orban'a çağrı yaparak “Biliyor musun Viktor, eğer durumdan memnun değilsen ve değerlerimiz ile yaşayamayacaksan başka bir alternatif daha var: Birlikten ayrıl.” ifadesini kullandı.

Orban ise gazetecilerin sorularını yanıtlarken yasayı şu sözlerle savundu:

"Ben onların hakları için savaşıyorum. Ben bir özgürlük savaşçısıyım. Komünist rejim sırasında eşcinseller cezalandırılıyordu ve ben onların hakları ve özgürlükleri için savaştım. Ancak bu yasa bununla ilgili değil, bu yasa çocukların ve ebeveynlerin hakları ile ilgili."

AB KOMİSYONU BAŞKANI VE 13 AB ÜLKESİ YASAYI KINADI

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya tarafından 22 Haziran'da imzalanan ortak bildiride, Macaristan Parlamentosu tarafından geçen hafta kabul edilen ve eşcinsellik karşıtı olduğu belirtilen yasaya tepki gösterilmişti.

Macaristan'da çocukları korumak adına kabul edilen yasanın, eşcinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın, AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada, "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

YASANIN İÇERİĞİ

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen ve tartışmalara neden olan yasaya göre, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı.

Yasaya göre ayrıca, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.