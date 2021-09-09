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TIMETURK / DÜNYA / Hollanda'da TikTok'a 6 milyar avroluk dava

Hollanda'da TikTok'a 6 milyar avroluk dava

Hollanda'da Stichting Massaschade & Consument Vakfı, sosyal paylaşım sitesi TikTok'a, veri güvenliği ihlali sebebiyle 6 milyar avroluk dava açtığını açıkladı.

29 Dakika Önce
2021-09-09 17:20:19
Hollanda'da TikTok'a 6 milyar avroluk dava

Stichting Massaschade & Consument Vakfından yapılan açıklamada, 6 milyar avroluk davanın Hollanda'daki 4,5 milyon TikTok üyesi adına Amsterdam Mahkemesinde açıldığı bildirildi.

Mahkeme tarafından davaya ilişkin ilk incelemenin 6 Ekim'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "TikTok'un verileri uygunsuz şekilde işlediği, reklam içeriklerinde usule aykırı hareket ettiği, zararlı içeriklere karşı yeterli korumayı sağlamadığı ve kullanıcıların kişisel verilerini, bu verilerin korunmasında güvenli olmayan Çin ve ABD gibi ülkelere sattığı" belirtildi.

Tüketici hakları vakıflarının açtığı üçüncü dava

Bu dava, Hollanda'da veri güvenliği sebebiyle TikTok'a karşı bu yıl açılan üçüncü dava oldu.

Diğer iki davanın aksine Massaschade & Consument Vakfının davası, yetişkinler dahil Hollanda'daki tüm TikTok kullanıcılarını kapsıyor.

Hollanda'da, kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce TikTok'a karşı açılan ilk davada Tüketiciler Birliği ve kişisel verilenin korunmasını amaçlayan bir vakıf 2 milyar avroluk tazminat talep etmişti.

İkinci dava ise Haziran ayında Hollandalı Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) TikTok'un "Çocuk kullanıcıların veri gizliliği ve güvenliğini ihmal ettiği" iddiasıyla TikTok'tan 1,4 milyar avro istemişti.

Bunun yanında Temmuz ayında Hollanda'da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA) , sosyal medya uygulaması TikTok'a, ülkede çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Felemenkçe dilinde yeterli açıklama sunmadığı için 750 bin avro idari para cezası vermişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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