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Hollanda'da on binlerce kişi iklim için yürüdü

Hollanda'nın farklı kentlerinden yaklaşık 40 bin kişi, iklim politikalarını protesto etmek için başkent Amsterdam'da toplandı.

2 Saat Önce
2021-11-06 18:35:37
Hollanda'da on binlerce kişi iklim için yürüdü

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen "İklim Yürüyüşü 2021" kapsamında ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 40 bin kişi kentin Dam Meydanı'nda bir araya geldi.

Her yaştan göstericiler, ana yolları kullanarak Westerpark'a yürüdü.

Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınması çağrısında bulundu.

Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, "İkinci bir gezegen yok", "Dünya'yı temiz tut yoksa tohumlar yetişmez", "Parayı bırak çevreye bak", "Politik iklimi değiştirin" "Gelecek nesillerimizi koru", "Küresel uyarı, harekete geç" ve "İklimi geç kalmadan kurtar" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Üzerine "İklim adaleti için mücadele" yazan pankart taşıyan göstericiler yürüyüş boyunca, "Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi." şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler taşıdıkları pankartlarda küresel sıcaklığın kısa sürede 1,5 dereceden fazla artacağına işaret edilerek siyasetçilerden acil önlem istedi.

Göstericilere eşlik eden polis, yürüyüş güzergahındaki bazı yolları trafiğe kapattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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