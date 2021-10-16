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Hollanda'da Müslümanlara ait kurumların gizlice araştırıldığı ortaya çıktı

Hollanda'da bazı belediyelerin özel şirketler aracılığıyla camiler ve Müslümanlara ait kurumlar hakkında gizli araştırma yürüttüğü belirtildi.

12 Saat Önce
2021-10-16 16:57:30
Hollanda'da Müslümanlara ait kurumların gizlice araştırıldığı ortaya çıktı

NRC gazetesinin haberinde ülkede en az 10 belediyenin camiler, cami imamları, cami dernek yöneticileri ve cemaatteki etkin kişilere ilişkin gizli araştırma yaptırdığı iddia edildi.

Habere göre araştırma yürüten belediyeler arasında Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal ve Ede yer alırken Utrecht Belediyesinin, araştırmanın gizliliği ve yöntemiyle ilgili şüpheler nedeniyle incelemeyi durdurduğu belirtildi.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) belediyeler aracılığıyla finanse ettiği araştırmanın NTA (Nuance door Training en Advies) adlı özel firma aracılığıyla yaptırıldığı kaydedildi.

Müslümanlara yönelik gizli araştırmalar için yaklaşık 300 bin avro harcandığı bildirildi. Camilerde araştırma yapan NTA çalışanlarının kendilerini cemaatten biri ya da ziyaretçi olarak tanıttıkları belirtilen haberde, bu görevlilerin inceleme sırasında cemaatten birçok kişiyle kimliklerini açıklamadan görüştükleri aktarıldı.

NTA'nın özellikle imamların ve yöneticilerin geçmişleri, nereden geldikleri ve nerelerde eğitim gördüklerine ilişkin bulguları belediyelere "gizli bilgi" olarak raporladığı aktarıldı.

Güven zedelenmesi

Suriye savaşı sırasında DEAŞ'a katılımlar sebebiyle hükümetin radikalleşmeye yönelik araştırmalarının yetersiz kaldığı belirtilen haberde, belediyelerin kendi araştırmalarıyla bu sorunu çözmek istedikleri kaydedildi.

NRC'nin haberinde belediyelerin kendi bölgelerindeki camileri yakından izleterek "daha gerçekçi sonuçlar elde etmek" istedikleri bildirildi. Belediyelerin kamu düzenini koruma görevi gereği bu tür incelemeleri yürüttüğü belirtilen haberde anayasa profesörü Ymre Schuurmans'ın görüşleri aktarıldı.

Haberde, yapılan işlemi "hukuksuz" bulan Schuurmans'ın "Bu kapsamdaki bir bilginin toplanması çok geniş bir yetki ve belediyeler bunu özel şirket eliyle yapamaz" şeklindeki görüşlerine yer verildi.

İddialara ilişkin Müslüman kuruluşlardan SPIOR'un görüşüne yer verilen haberde Hollanda'da devlet ile Müslümanlar arasındaki güvenin "ciddi şekilde zedelendiği" şeklindeki değerlendirme aktarıldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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