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Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor

Hollanda'da son 24 saatte 23 bin 680 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

38 Dakika Önce
2021-11-18 18:15:58
Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 23 bin 680 arttı. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede vaka sayıları son günlerde sürekli rekor kırıyor.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2 bin 110'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 413 olduğu ve 34 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.

Ülkede yüksek vaka sayıları nedeni ile "kısmi kapanma" uygulanıyor

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini, 12 Kasım'da ise kısmi kapanmaya gidildiğini açıklamıştı.

Kısmı kapanma sürecindeki önlemlere göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ile 18.00 arası açık kalacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak. Düğün gibi toplu etkinlikler ise sadece 06.00 ile 18.00 arası organize edilebilecek.

Sinemalar, tiyatrolar ve konser salonlarındaki sanat ve kültür gösterileri için zorunlu kapanış saati uygulanmayacak.

Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam ederken, evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.

Hükümet ayrıca Kovid-19 kartının iş yerlerinde ve sağlık sektöründe uygulanmasına yönelik yeni kanun tasarısı için çalışma yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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