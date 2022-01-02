Hollanda'da Kovid-19 protestosu: 'Dünya'yı kontrol etmeyi durdurun'

'Hollanda için Hep Beraber' kuruluşu, başkent Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Göstericiler, 'Faşizme hayır' ve 'Diktatörlüğe hayır' sloganları attı.