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TIMETURK / DÜNYA / Hollanda'da hastaneler Kovid-19 hastalarıyla başa çıkmakta zorlanıyor

Hollanda'da hastaneler Kovid-19 hastalarıyla başa çıkmakta zorlanıyor

Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu, ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolması sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına gerekli tedaviyi veremeyecek durumda olduğunu açıkladı.

12 Dakika Önce
2021-11-23 22:55:02
Hollanda'da hastaneler Kovid-19 hastalarıyla başa çıkmakta zorlanıyor

Kurumun açıklamasında yatak kapasitelerinin dolmaya başladığı birçok hastanede Kovid-19 gerekçesiyle önemli ameliyatların ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolduğu ve 49'unda da salgın sebebiyle planlanan ameliyatların ve tedavilerin yapılamadığı kaydedildi.

Ülkedeki 12 hastanenin yoğun bakımlarının dolduğu belirtilen açıklamada, uzun süren tedavilerin kısaltılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Hastalar Almanya'ya gönderiliyor

Hollanda Ulusal Hasta Dağılımı Koordinasyon Merkezinden (LCPS) yapılan açıklamada 2 Kovid-19 hastasının yatak kapasitesinin dolmak üzere olması ve başka hastalara yer açmak amacıyla Almanya'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

LCPS yetkilisi Monique Jacobs, Hollanda televizyonu NOS'a yaptığı açıklamada, Almanya'da da yoğun vaka artışları nedeniyle hastaneler üzerindeki baskının arttığını fakat Hollanda için ayrılan 20 yatak daha olduğunu söyledi.

Hollanda geçen yıl da hastanelerde ortaya çıkan kapasite sorunu nedeniyle, yoğun bakımdaki bazı Kovid-19 hastalarını Almanya'ya nakletmişti.

Hükümet mesafe kuralını zorunlu hale getirdi

Hollanda'da ekim ayından bu yana yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayıları, son bir haftada günlük ortalama 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 23 bin 39 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Hükümetten bugün yapılan açıklamada yarından itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının tüm ülkede zorunlu hale getirileceği belirtildi.

Açıklamada, mesafe kuralına uymayanlara, 95 avro para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından bazı yerlerde maske kuralının geri getirildiğini ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kuralının uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu.

Vaka sayılarındaki artışın devam etmesinin ardından, 12 Kasım itibarıyla kısmi kapanmaya gidildiği açıklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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