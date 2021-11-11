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Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi

Hollanda'da, son 24 saatte 16 bin 364 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

1 Saat Önce
2021-11-11 18:44:00
Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 364 arttı.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 1699'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 330 olduğu ve 26 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.

Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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