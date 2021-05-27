DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkolojiye 'Batılılar' kaynaklık etmiş
Netanyahu'dan BM'nin 'soruşturma' kararına tepki
Avusturya’da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 'fişlemeyi andıran çalışma' tepki çekti
ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor
Gönül Dağı'nda muhteşem sezon finali
TRT’den 1960 Darbesine Özel Belgesel: “Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs”
Tozkopan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Zaman makinesini çalıştıran Tozkoparanları neler bekliyor?
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Ekip düğmeye basıyor, büyük operasyon başlıyor
TRT Ortak Yapımı “İdea” Cannes Film Festivali CinefondationL’Atelier’de
Erbakan'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
ABD’den Rusya’ya: Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğiz
Erdoğan’dan Aliyev’e 'Cumhuriyet Günü' mesajı
Osmanlı Dayıları Amerika'yı nasıl haraca bağladı?
Facebook yasağı kaldırdı; 'Kovid-19 yapay mı' tartışması önlenemiyor!
Ermenistan Dışişleri Bakanı Aivazian istifa etti

Hollanda'da gençler arasında ürküten silahlanma yarışı!

Hollanda polisi tarafından 17 Mayıs’tan 22 Mayıs Cumartesi gününe kadar '#DropIt' adlı bir silah iade kampanyası düzenledi. Kampanya süresince Lahey bölgesinde 669 adet silah gençler tarafından polise teslim edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 12:34:16
Hollanda'da gençler arasında ürküten silahlanma yarışı!

Hollanda'da gençler arasında bıçaklama olaylarının ve silahlanmanın artması üzerine polis harekete geçti.

Hollanda polisi tarafından 17 Mayıs'tan 22 Mayıs Cumartesi gününe kadar "#DropIt" adlı bir silah iade kampanyası düzenledi. Kampanya süresince Lahey bölgesinde 669 adet silah, gençler tarafından polise teslim edildi.

1600x900

Teslim edilen silahlar arasında itmeli veya vurmalı silahlar, alarm tabanca, airsoft tüfekler ve öldürücü ucu keskin bıçaklar gibi birçok silah yer aldı.

Silah teslim eden kişiler için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı.

1536x864a2

Polis, gençleri silahlarını teslim etmeye ikna etmek için sosyal medya, okullardaki posterler ve kaldırım tabelaları aracılığıyla teslim kampanyasına dikkat çekti. Gençlerin yanı sıra diğer siviller de silahlarını teslim edebiliyor. Ayrıca bazı Youtuberlar da kampanyada yer aldı.

1536x864a

Silah toplama eylemin proje lideri Jasper van der Duin, “Birkaç özel silah da teslim edildi. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı'ndan çeşitli tabancalar vardı. Babaları eski Hollanda Doğu Hint Adaları'nda görev yapan insanlardan da silahlar toplandı. Bu birkaç kişi için duygusaldı çünkü babalarının bir anısıydı" diyor.

Duin, bu kadar çok silahın teslim edilmesinden gurur duyduğunu belirterek, “Ama aynı zamanda dolaşımda çok fazla silahın bulunması da endişe verici. Bıçaklar başka bir yere değil, yalnızca mutfak çekmecesine aittir." diyor.

Silah toplama uygulamasını polis; gençleri silah sahibi olmanın tehlikelerinden haberdar etmek ve aynı zamanda toplumdaki silah sayısını azaltmayı hedefledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş