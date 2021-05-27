Hollanda'da gençler arasında ürküten silahlanma yarışı!

Hollanda polisi tarafından 17 Mayıs’tan 22 Mayıs Cumartesi gününe kadar '#DropIt' adlı bir silah iade kampanyası düzenledi. Kampanya süresince Lahey bölgesinde 669 adet silah gençler tarafından polise teslim edildi.

Hollanda'da gençler arasında bıçaklama olaylarının ve silahlanmanın artması üzerine polis harekete geçti.

Hollanda polisi tarafından 17 Mayıs'tan 22 Mayıs Cumartesi gününe kadar "#DropIt" adlı bir silah iade kampanyası düzenledi. Kampanya süresince Lahey bölgesinde 669 adet silah, gençler tarafından polise teslim edildi.

Teslim edilen silahlar arasında itmeli veya vurmalı silahlar, alarm tabanca, airsoft tüfekler ve öldürücü ucu keskin bıçaklar gibi birçok silah yer aldı.

Silah teslim eden kişiler için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı.

Polis, gençleri silahlarını teslim etmeye ikna etmek için sosyal medya, okullardaki posterler ve kaldırım tabelaları aracılığıyla teslim kampanyasına dikkat çekti. Gençlerin yanı sıra diğer siviller de silahlarını teslim edebiliyor. Ayrıca bazı Youtuberlar da kampanyada yer aldı.

Silah toplama eylemin proje lideri Jasper van der Duin, “Birkaç özel silah da teslim edildi. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı'ndan çeşitli tabancalar vardı. Babaları eski Hollanda Doğu Hint Adaları'nda görev yapan insanlardan da silahlar toplandı. Bu birkaç kişi için duygusaldı çünkü babalarının bir anısıydı" diyor.

Duin, bu kadar çok silahın teslim edilmesinden gurur duyduğunu belirterek, “Ama aynı zamanda dolaşımda çok fazla silahın bulunması da endişe verici. Bıçaklar başka bir yere değil, yalnızca mutfak çekmecesine aittir." diyor.

Silah toplama uygulamasını polis; gençleri silah sahibi olmanın tehlikelerinden haberdar etmek ve aynı zamanda toplumdaki silah sayısını azaltmayı hedefledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.