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Hollanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

Şehir merkezindeki Dam meydanında yerel saatle 15.30'da toplanan yaklaşık 1000 kişi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi

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22.05.2021 20:21:12
Hollanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğunu belirtirken, Hollanda medyasının İsrail yanlısı tutumu eleştirildi.

Denk Partisinden Amsterdam Belediyesi Meclis Üyesi Numan Yılmaz, gösteride yaptığı konuşmada, "Hollanda'da çoğu siyasi parti İsrail'i destekliyor ve kınamıyor. Hatta Filistin'i kınıyorlar, biz buna karşı çıkıyoruz." dedi.

"Çocukları öldürmek meşru müdafaa değildir", "Hafta sonunun keyfini çıkarın! İsrail yine çocukları öldürüyor", "İsrail'i boykot edin", "Etnik temizliği durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Hey Rutte! Filistinliler için de ses çıkar", "Yalan haberlere son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İşgale son", "Terörist İsrail" sloganları attı.

Bugün Almere ve Alkmaar şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler olaysız sona erdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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