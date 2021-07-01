Hollanda'da F-16 binaya çarptı
Hollanda'da F-16 uçağının hava üssünde bir binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Hollanda'da F-16 uçağının Leeuwarden Hava Üssü'nde bir binaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Leeuwarden Hava Üssü'nde düzenli olarak antrenman uçuşu yapan Belçika'ya ait F-16 uçağının kalkış sırasında hava üssünde bir binaya çarptığı belirtildi.
Hollanda Hava Kuvvetleri, F-16'nın kalkış sırasında binaya çarptığını pilot dahil olmak üzere 2 kişinin yaralandığını doğruladı.
'Pilotun kendisini emniyete almayı başardığı' ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin belirlenemediği ve konunun araştırıldığı kaydedildi.
Uçağın alev almadığı bildirilen kazada, yaralıların tedavilerine hastanede devam edildiği kaydedildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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