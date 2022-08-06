Hollanda’da enerji kontratları tavan yaptı: 4 bin euro daha pahalı

Hollada’da bu yıl yeni enerji kontratı yapacak insanlar, elektrik ve doğalgaz için yıllık ortalama 6.500 euro ödeyecek. Bu fiyat geçen yıla göre 4 bin euro daha fazla.

NU yaptığı haberde verilerini Gaslicht.com'dan aldı. Siteye göre 1 Ağustos'ta doğalgaz ve elektrik için yıllık enerji kontratı 6.466 olarak hesaplandı. Bu fiyata hükümetin enerji fiyatlarını düşürmek için kullandığı VAT kesintisi de dâhil. Geçen yıl aynı günde ise bu fiyat 2.308 euroydu. Veriler ortalama bir hanenin enerji harcamalarına göre yapıldı.

Enerji fiyatları geçen yıl Mayıs ayından bu yana artıyordu, ancak Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından bu artış çok daha çarpıcı hale geldi. Gaslicht.com kurucusu Ben Woldring enerji fiyatlarının yedi aydır artışta olduğunu ve bu artış devam ettikçe insanların enerji kontratlarındaki artışla daha fazla karşı karşıya kalacağını söyledi.

“Sabit kontrata sahip kişiler kontratlarının yenileme döneminde bu artışı hissedecekler. Değişken kontrata sahip olanlar ise enerji şirketleri fiyatları değiştirdiğinde bu artışla karşılaşacak.”

Woldring'in ifadesine göre geçen yıl saatliği 1 kilovat elektrik 20 cent ederken şimdi 50 veya 70 cent ediyor. Doğalgazın metreküpü önceki yıl 80 cent ederken şimdi 2.50 ile 3 euro arasında değişiyor. .