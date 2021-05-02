DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran lideri Hamaney’den Zarif'e tepki: ABD'nin sözlerini tekrarlıyor
Çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza
İtalyan medyası: 'Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık'
İstanbul otogarında patlayıcılarla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Bakan Varank'tan Babacan'a ''Fren Ali'' yanıtı
Tarihçi İlber Ortaylı’dan ‘ABD ve jenosit’ analizi
Manchester United taraftarları stadı bastı
Hollanda'da elektriklerin kesilmesiyle cihaza bağlı korona hastaları öldü
Sivas Valisi Ayhan’dan kısıtlamayı delen satıcıya karşı örnek davranış
2020’de en çok askeri harcama yapan ilk 5 ülke belli oldu
'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney'in yorumlara tepkisi: Ülke buna hazır değilmiş
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Pakistan, İran ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladı
İstanbul Valiliği'nden alkol satışı açıklaması
Alman Renata 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti üzerine Trabzon’da defnedildi

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

Hollanda'da elektriklerin kesilmesiyle cihaza bağlı korona hastaları öldü

Hollanda'da Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen elektrik kesintisi oksijen cihazına bağlı iki koronavirüs hastasının hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.05.2021 17:49:43
Hollanda'da elektriklerin kesilmesiyle cihaza bağlı korona hastaları öldü

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre hastane sözcüsü tarafından doğrulanan ölümlere ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlattı.

Hollanda medyasına göre, üniversite hastanesindeki elektrik kesintisi Perşembe gecesinden Cuma'ya kadar devam etti. Kesinti sırasında acil durum güç kaynağı devreye girmedi.

Elektrik kesintisi sonucu, hastalara oksijen verilen Optiflow da dahil birçok tıbbi cihazda arıza meydana geldi. Ancak sağlık personeli arızanın hemen farkına varamadı.

Arıza yüzünden Covid nedeniyle tedavi gören oksijen cihazına bağlı 76 ve 67 yaşlarındaki iki hastanın durumu ağırlaştı. Erkek koronavirüs hastaları kısa süre içinde yaşamını yitirdi. Hastane yönetimi, meydana gelen ölümler nedeniyle üzüntüsünü açıkladı, ölenlerin yakınlarına, acılarının üstesinden gelmeleri için yardım teklifinde bulundu.

İHMAL DAVASI

Ölen hastalardan birinin torunu olan Christina Wolters, sosyal medya hesabında, büyük babasının, hastanenin hatası yüzünden öldüğünü savundu. Wolters, elektrik kesintisi sonucu yaşanan arızanın çok geç farkedildiğini belirterek, "O zaman da büyükbabam çoktan ölmüştü" dedi.

Ölen 67 yaşındaki hastanın yeğeni, Kizzy Magdelijns da, "Amcam Pazartesi günü hastaneye alındı, 3 gün sonra durumu iyi gitmeye başladı. Doktoru bile, bu kadar çabuk toparlamasına şaşırmıştı ama Cuma günü aniden son aşamada olduğu söylendi. Bu nasıl olabilir" diye konuştu.

Hollandalı hasta yakını, hastane aleyhine ihmal nedeniyle dava açacağını söyledi.

Sağlık bakanlığı müfettişleri, elektrik kesintisi ile ölümler arasında bağ olup olmadığını ve ölümlerin başka bir tıbbi nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için soruşturma başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan