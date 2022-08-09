Hollanda'da binlerce öğrenci evsiz!

Hollanda'da Öğrenci Evi Bilgi Merkezi’nin (Kences) ilk açıklamasına göre, önümüzdeki akademik dönemde öğrenci şehirlerindeki konaklama problemi geçen seneki kadar vahim olacak. Kences yöneticisi Jolen de Bie geçen yıl 26.500 öğrencinin kalacak bir yeri olmadığını belirtti.

Kences'e göre bu akademik yılda da benzer problemler olacak. De Bie, “Hala evsiz kalacak öğrenci sayısını hesaplamaya çalışıyoruz, fakat tahminimizce geçen senekinden binlerce aşağıda veya yukarıda olmayacak”. Kences, hiçbir şeyin değişmemesi durumunda, öğrenci evi eksikliğinin ilerleyen yıllarda 60 bin olacağını belirterek bu konuda uyarıda bulundu.

Daha öncesinde Amsterdam Üniversitesi, Virje Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi gibi bazı üniversiteler, kalacak yer bulamamaları halinde öğrencilere gelmemeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Kences'e göre çoğu öğrenci için kiraların yüksek olması da büyük bir problem. Ortalama olarak öğrenciler gelirlerinin yarısını konaklamaya harcıyor. Hala ailesiyle yaşayan öğrenciler ise, ayrı yere çıkmayı maddi açıdan karşılayamadıkları için hala aileleriyle yaşıyorlar. .