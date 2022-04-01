Hollanda'da aşırı sağcı örgütten skandal karar! Camilerin önünde domuz pişirecek

Pegida Hollanda lideri Edwin Wagensveld, ülkenin hiçbir yerinde Belediye Başkanı Jorritsma kadar kendilerine direnen yönetici bulunmadığını söyledi.

Başkan Jorritsma, güvenlik nedeniyle Pegida eylemine izin vermek istemiyor. Yerel medyaya göre, yangın ve şiddet olayları tehlikesine dikkati çeken belediye başkanı, "Provokasyon için gösteri yapmaya gelen insanların şehrimi ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Ramazan günü domuz barbeküsüyle buraya gelmeye nasıl cüret edersiniz? Bunu vicdanıma anlatamam ve anlatmayacağım" diyor.

Hollanda'daki belediyeler, ifade özgürlüğüne ilişkin düzenlemeler nedeniyle, güvenlik tehdidi dışındaki gerekçelerle bu tür eylemlere yasak getiremiyor.

Pegida'nın 2018 yılında iftar saatinde Rotteram'daki Lalel Camii önünde gerçekeleştirmek istediği domuz çevirme ve mangal partisi eylemine, Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb tarafından izin verilmişti.

Gösterinin yasaklanmasını isteyen Müslüman örgütlerine, bunun "anayasal bir hak" olduğunu belirten Aboutaleb, "Temel haklar kısıtlanamaz" demişti.