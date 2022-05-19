Hollanda Başbakan Rutte'nin telefonuna gelen mesajları sildiği iddia edildi

Başbakan Mark Rutte’nin yıllar boyunca her gün telefonuna gelen mesajları sildiği ortaya çıktı.

Rutte yıllardır, sadece 20'ye kadar mesaj saklayabilen dinozor bir Nokia kullanıyor. Depolama sorununu nasıl mı hallediyor? Çok basit! NOS'un haberine göre önemsiz gördüğü bütün mesajları silerek.

Saklama alanı kısıtlı olan eski bir telefona sahip olmanın nasıl olduğunu biliriz; yeni uygulamalara, resimlere ve mesajlara yer açmak için eski şeyleri sürekli sileriz. Ama Başbakanın da aynı problemle uğraştığı kimin aklına gelirdi?

Rutte, mesajları sildiğinin ortaya çıkmasının ardından sıkı bir incelemeye tabi tutuldu. Rutte'nin zaman yönetimi sorgulanan ilk şeylerden biri oldu çünkü mesajları silmek çok zaman alıyor. Ayrıca bu ifşa, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası WOB ve siyasette şeffaflık gibi daha ciddi endişeleri de beraberinde getirdi.

Rutte ise yalnızca önemsiz mesajları sildiğini, bunda yönetmeliğe aykırı bir durum olmadığını belirterek kendini savundu. Bilgilerin üstünü örtmek veya bilgileri gizli tutmak için mesajları sildiğini ise kesinlikle reddetti.

Ancak sorun şu ki, halk bu konuda sadece Başbakanın sözüne inanmak zorunda. Rutte'nin hangi mesajı hangi amaçla sildiğini öğrenmenin kolay bir yolu yok.

Rutte ya da asistanı, WOB'un talebi doğrultusunda sildiği mesajların sahiplerini bulmak zorunda. Tabii onların 20'den fazla mesajı saklayabilen lüks telefonları varsa!

Rutte'nin mesajlaşmalarına dair genel bir bilginin olmaması, eleştirilerin odak noktası oldu. Ek olarak, Rutte'nin çoktandır çöpe atılması gereken bir telefon kullanmasının mantıksız olduğu belirtildi.

Başbakanın tuhaf, hipstervari bir tarzla eski teknolojiyi kullanmaktaki ısrarı, iletişim ve şeffaflık yasalarının ihlali olarak mı değerlendirilecek yoksa sadece garip bir durum mu henüz belli değil.