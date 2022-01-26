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Hollanda: AB, kıtayı zar zor koruyabiliyor

Hollanda'da yeni kurulan hükümetin Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya-Ukrayna gerilimine yönelik, 'AB, kıtayı zar zor koruyabiliyor.' değerlendirmesini yaptı.

13 Dakika Önce
2022-01-26 18:45:03
Hollanda: AB, kıtayı zar zor koruyabiliyor

Bakan Hoekstra, dün gece katıldığı bir programda Rusya ile Ukrayna arasındaki meseleye değindi.

Ukrayna-Rusya sınırında zor bir durumla karşı karşıya olunduğuna işaret eden Hoekstra, "AB, kıtayı zar zor koruyabiliyor." ifadesini kullandı.

AB'nin ekonomik açıdan çok güçlü bir yapı olduğunu belirten Hoekstra, birliğin askeri ve jeopolitik açıdan yapması gereken çok fazla şeyin olduğunun altını çizdi.

Rus gazına bağımlılık

AB'nin Rus gazına bağımlılığa çözüm bulamayışını eleştiren Hoekstra, "Dürüst olmalıyız, bu konuda çok vakit kaybettik." diye konuştu.

Hoekstra, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesi sonrasında AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulayabileceğini ve bu durumda da Rusya'nın AB'nin doğal gaz vanalarını kapatabileceğini kaydetti.

Bu senaryonun birçok bilinmeyene bağlı olduğunu aktaran Hoekstra, gazın kesilmesi durumunda ABD'den yardım alınabileceğini ifade etti.

Hoekstra, sorunun diplomatik yollarla çözülmesini umduğunu vurgulayarak, "Açık konuşmalıyız, tansiyon yükselmeye devam ederse bunun ciddi sonuçları olabilir." dedi.

Hafta başında Brüksel'de olan Hoekstra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le Ukrayna meselesini görüştüğünü açıklamıştı.

Hoekstra, AB'nin Ukrayna meselesinde kararlı hareket etmesi gerektiğini ve sert yaptırımlar uygulamaya hazır olması gerektiğini ifade etmişti. AA .

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