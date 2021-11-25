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Hizbullah'tan Avustralya'ya tepki

Lübnan Hizbullahı, Avustralya'nın kendilerini terör listesine alması kararını kınayarak, tutumlarında herhangi bir değişikliğin meydana gelmeyeceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-25 11:09:13
Hizbullah'tan Avustralya'ya tepki

Hizbullah, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı tarafından yayınlanan yazılı açıklamasında, kararı kınayara, Avustralya'yı ABD ve İsrail'e boyun eğmekle suçladı.

Açıklamada, karar nedeniyle partinin tutumu, direniş ve moralinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceği ifade edildi.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, dün Hizbullah'ın tüm unsurlarının terör örgütleri listesine alındığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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