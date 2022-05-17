Hizbullah, Lübnan parlamentosunda çoğunluğu kaybetti

Lübnan seçimlerinde Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğu kaybetti.

Lübnan'da pazar günü gerçekleşen genel seçimlerde İran destekli Hizbullah'ın müttefikleri parlamentodaki çoğunluğu kaybetti.

Son olarak 2018'de yapılan parlamento seçimlerinde meclisteki 128 sandalyenin 71'ini kazanmayı başaran Hizbullah çoğunluğu elde etmişti. Ülkede yaşanan mali çöküş ve Beyrut Limanı patlamasından yönetici kesim sorumlu tutulmuş, bu seçimlerde Hizbullah'ın meclis çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı merak konusu olmuştu.