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TIMETURK / DÜNYA / Hizbullah kanalından Erbil saldırısıyla ilgili flaş iddia

Hizbullah kanalından Erbil saldırısıyla ilgili flaş iddia

Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen 'Al Mayadeen' televizyonunda yayınlanan haberde, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen saldırının hedefinin orada bulunan İsrail'e ait istihbarat ve güvenlik birimi Mossad olduğu ileri sürüldü.

2 Saat Önce
2022-03-13 10:16:36
Hizbullah kanalından Erbil saldırısıyla ilgili flaş iddia

Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "kentteki İsrail istihbarat ve güvenlik birimi" olduğu iddia edildi.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen "Al Mayadeen" televizyonunda yayınlanan haberde, Erbil'deki saldırının hedefinin orada bulunan İsrail'e ait istihbarat ve güvenlik birimi olduğu ileri sürüldü.

Amerikan gazetesi: Füzeler İran kaynaklı

Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde ise, Erbil'de yapım aşamasındaki yeni ABD konsolosluk binası yakınına düşen füzelerin "İran kaynaklı" olduğu iddia edildi.

ABD'li yetkililerin, yerleşkenin vurulmadığı ve hiçbir ABD personelinin yaralanmadığını söylediği aktarılan haberde, yetkililerin saldırıda neyin hedef alındığından da emin olmadıklarını belirttikleri kaydedildi.

Haberde, "Irak'ta İran destekli milisler tarafından son yıllarda drone ve roketler kullanılarak bir dizi saldırı gerçekleştirilirken, bu tür saldırıların İran topraklarından kaynaklanması nadirdir." ifadelerine yer verildi.

Irak Cumhurbaşkanı'dan açıklama

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise, Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını kınayarak bu saldırıların amacının ülkede muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi.

Salih, Erbil'deki füze saldırısına ilişkin bir mesaj yayımladı.

"Erbil'i hedef alan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanan Salih, şunları kaydetti:

"Saldırının zamanlamasının siyasi tıkanıklığın giderilmesi için başlatılan girişimlere denk gelmesi, muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek içindir. Ülkenin kaosa sürüklenmesi çabaları karşısında sıkıca durmak lazım. Güvenlik güçlerimizin saflarını birleştirmemiz, devlet mercilerini oluşturmamız ve yasa dışı teröristlerle mücadele etmemiz gerekiyor."

Irak Meclis Başkanı'ndan kınama

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Erbil'e düzenlenen saldırıyı kınadı.

Yayımladığı mesajında Halbusi, "Erbil'in hedef alınması Irak'ın egemenliğine ve tüm halkının güvenliğine saldırıdır. Kınadığımız olayın karşısında durmak için ulusal birlik tutumu geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran'a yakın Irak'taki Şii milislerin sıkça kullandığı sosyal medya hesapları ve İran medyası, 13 Nisan 2021'de de Irak'ın kuzeyindeki İsrail üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise "IKBY sınırları içinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait üssün hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti. İddiaları yalanlayan Adil, "Daha önce de bizlere yönelik İsrail'in IKBY'de üssü bulunduğuna dair ithamlarda bulunulmuştur. Bize göre bu haberler ve ithamlar asılsızdır, amacı da bölgemize yönelik komplo girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.

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