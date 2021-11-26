Hizbullah'a bağlı Şebbihalar yeniden Kamışlı’da

İran Devrim Muhafızları, son 1 ayda emrindeki Afgan ve Lübnan kökenli yabancı gruplardan 170 civarında savaşçıyı silahlı eğitim için Kamışlı ilçesine taşıdı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde İran destekli gruplarla birlikte askeri varlığını artıran Lübnan merkezli Hizbullah, 7 ay sonra Beşşar Esed rejiminin milis gücü "Şebbiha" ile İran destekli yerel milislere askeri eğitimleri tekrar başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları, rejim kontrolündeki bölgelerde komuta ettiği Afgan ve Lübnan kökenli yabancı gruplardan son 1 ayda Kamışlı Havaalanı'na 170 civarında savaşçı gönderdi.

Böylece ilçede İran devrim Muhafızları komutanlarından Hacı Cevad'ın emrindeki yabancı teröristlerin ve Hizbullahçı savaşçıların toplam sayısı 400'ü aştı.

Buna karşılık bölgede askeri noktaları bulunan Rusya ise ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgede, İran destekli yabancı terörist gruplar ile Hizbullah'ın da yer alması nedeniyle oluşabilecek gerginlikten rahatsız.

Eğitimler 7 ay sonra tekrar başladı

İlçede askeri olarak varlığını artıran Hizbullah, 7 ay aranın ardından Suriye'de savaş suçlarıyla anılan rejim yanlısı "Şebbiha" unsurları ile İran destekli yerel milislere tekrar askeri eğitim vermeye başladı.

Eğitimler, YPG/PKK'lı teröristlerin 23 Nisan'da Kamışlı ilçe merkezinde rejim güçlerinin kontrolündeki Tay Mahallesi'ni ele geçirmesinin ardından durmuştu. Toplam 300 Şebbiha ve yerel milis, uzun menzilli silahların yanı sıra uçaksavar silahlarının kullanımı konusunda 3 hafta eğitilecek.

Hizbullah örgütünce özel görevlendirilen el-Hac Mehdi ve 4 Hizbullah üyesinin gözetimindeki eğitimler, Kamışlı'da eskiden sürücü kursları için tahsis edilen alanda gerçekleşiyor. Bir sonraki eğitimin gelecek ay başlaması bekleniyor.

"Şebbiha" milisleri Suriye'de savaş suçlarıyla anılıyor

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü, ilçede geçmiş dönemde de "Şebbiha" milislerine benzer eğitimler vermişti. Çok sayıda Hizbullah unsuru, sınır ötesindeki Suriye iç savaşına katılarak Esed rejimi ve ona bağlı milislerin yanında savaşıyor. Esed rejimi, halk gösterilerini şiddet kullanarak bastırırken, hukuki sorumluluktan kaçmak için kullandığı paralı "Şebbiha" milisleri ise Suriye'de savaş suçlarıyla anılıyor. Şebbihaların işlediği insanlığa karşı suçlar, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına da yansımıştı. AA

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