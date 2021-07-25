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Hırvatistan'da otobüs devrildi: 10 kişi öldü

Hırvatistan'ın Slavonski Brod kenti yakınlarındaki otoyolda Kosova plakalı otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-07-25 14:04:16
Hırvatistan'da otobüs devrildi: 10 kişi öldü

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Brod Posavina polisinden yapılan açıklamada, Kosova plakalı otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananların hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Sabah erken saatlerde yaşanan kazaya ilişkin incelemelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, otobüsün Almanya'nın Frankfurt kentine gittiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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