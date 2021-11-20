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Hırvatistan'da binlerce kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan 10 binden fazla kişi, ülkedeki Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

59 Dakika Önce
2021-11-20 23:11:10
Hırvatistan'da binlerce kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Ülke genelinden gelerek başkentteki Ban Jelacic Meydanı'nda toplanan protestocular, salı gününden bu yana uygulanan kamu kurumlarına Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle giriş yapılması kararına tepki gösterdi.

Hükümetin aşılama kampanyasına da karşı çıkan eylemciler, "Özgürlük için Kovid-19 aşı kartına karşıyız", "Özgürlüğü aşıyla satın alamazsınız" ve "Demokrasi" yazılı dövizler açtı. Kovid-19 vakalarının yükseldiği Hırvatistan'da vaka sayısı 560 bin 504, can kaybı da 10 bin 178'e yükseldi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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